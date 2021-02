Zephyr Trading Valdimagra al completo, salvo sorprese all’ultimo momento, sabato 20/2 contro la Pallavolo Novi al Palaconti santostefanese.

Si gioca alle ore 18, arbitri Luca Giannini e Roberto Albonetti, per la 5.a giornata del campionato nazionale di Serie B maschile / Girone A2.

<Nostre attenzioni – afferma coach Andrea Marselli alla vigilia – anzitutto all’opposto novese Stefano Moro, veterano con trascorsi in Serie A2, tornato a casa in questi ultimi anni>.

Si tratta del capitano della squadra di Novi Ligure, quest’ultima peraltro non ha sfigurato un paio di settimane fa alla Spezia, pur perdendo di netto in casa della capolista Trading Logistic… attualmente fermata, probabilmente per un po’, dal Covid (l’altra partita nel raggruppamento è Admo Lavagna-Cus Genova).

Concentrazione dunque altamente consigliabile, anche se nel frattempo con la gran rimonta di Genova contro la Global Colombo, la Zephyr s’è tolta dall’ultimo posto lasciato proprio ai novesi: però con tutti questi rinvii c’è chi ha giocato meno di lei.

<Urge incamerare altri punti> infatti puntualizza il giovanissimo Niccolò Menini il quale, dopo il roboante debutto nella giornata d’avvio sul parquet del Cus a Genova, sogna di spostare i piedi dalla panchina al campo al più presto.

A proposito questa l’attuale classifica nel gruppo; Trading Logistic Spezia punti 9, Admo e Global Colombo Ge 6, Cus Genova 5, Zephyr Valdimagra 3, Novi 1.

Colombo Global e Zephyr Trading una partita in più.

Andrea Catalani