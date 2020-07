LA SPEZIA- Vuoi affacciarti nel mondo del Wedding? Sei una persona creativa con forte spirito organizzativo? Sei un operatore del settore eventi? Alla Spezia arriva il primo corso base per “Wedding Planner” organizzato da Glenda Marradi in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Dopo il successo della prima sessione, che si è appena conclusa, una seconda sessione avrà il 9 settembre e le iscrizioni sono già aperte. Il corso sarà suddiviso in sette moduli, per un totale di 21 ore ripartite in lezioni teoriche, esercitazioni in aula, incontri con operatori del settore. Il corso ha come obiettivo quello di avvicinarsi alla figura professionale della weddingplanner .

Durante il percorso agli allievi saranno forniti i giusti strumenti e le basi necessarie di preparazione.

Questo progetto formativo è dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi a questa professione e per avviare una propria Agenzia. Rivolto quindi a studenti universitari, ma anche a professionisti già operativi e provenienti da altre categorie e/o discipline.

Nel corso delle lezioni saranno organizzati incontri con professionisti del settore wedding, fondamentali per la creazione di un evento:

Wedding Photo-Video

Brida Style

Weddin Designer\ Calligraphy

Banqueting\Location

Musica e spettacoli

Durante il corso i partecipanti saranno divisi in gruppi al fine di presentare un progetto Wedding, il cui migliore sarà premiato.

Al termine del corso è previsto un test finale ed è rilasciato un Attestato di Frequenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D’Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it