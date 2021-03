LA SPEZIA- “ La Stanza multisensoriale all’Istituto comprensivo n.7 della Spezia per l’inclusione degli alunni con autismo”- convegno del 2/4/2021 su WebTv-Speziatv

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo, che coincide con il 2 aprile p.v. il Lions Club Roverano, unitamente alla Scuola primaria G. Carducci della Spezia, organizza un convegno on line su WebTv-Speziatv dalle ore 17 alle 19, per presentare alla cittadinanza l’importante iniziativa della realizzazione di una Snoezelen Room presso la scuola primaria Giosuè Carducci, favorendo l’inclusione degli alunni con disabilità.

Questo progetto, concepito dagli insegnanti di sostegno della Scuola G. Carducci, verrà realizzato con il contributo del Lions Club Roverano che si è fatto promotore, e di tutti gli altri Lions Clubs della zona, Valle del Vara, Vara Sud, Portovenere Torre Scola, Cinque Terre e Colli Spezzini.

Il Dirigente Scolastico dell’ISA 7 Tiziano Lucchin, con il supporto del team docenti ha già individuato uno spazio adatto ad ospitare la Stanza Multisensoriale, i Lions Clubs forniranno i materiali di base per attrezzarla, mentre il Vice presidente e Consigliere Provinciale Francesco Ponzanelli, con una donazione metterà a disposizione la porta di accesso.

Il convegno on line che andrà in onda il 2 aprile, con il patrocinio di Regione Liguria, della Provincia e del Comune della Spezia, ASL5 Spezzino e Consulta Femminile Provinciale, vuole dare risalto e voce a questo rilevante progetto che si rivolge non solo agli alunni affetti da autismo, in costante aumento, ma anche ad un ampio spettro di categorie di utilizzatori.

Relazioni:

"UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO": UNA "SNOEZELEN ROOM" alla scuola primaria G. Carducci – Prof.ssa Nadia Crucillà, Insegnante specialista lingua inglese scuola primaria G. Carducci e GST Lions Club Roverano e Marianna Beltrani, Insegnante specialista in sostegno scuola primaria G. Carducci

"LA PRESA IN CARICO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO in ASL5 " Dott.Franco Giovannoni, Responsabile Neuropsichiatria Infantile ASL5 Spezzino

"L'INTERVENTO DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVA AUMENTATIVA NELL'AUTISMO " – Letizia Perutelli, Educatore Professionale Infantile ASL5 Spezzino

PRESENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPEZZINE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI

Giulia Micheloni FONDAZIONE AUT AUT

Presidente Roberto Barichello AGAPO

Presidente Alberto Brunetti ANGSA

Per seguire la diretta basta collegarsi al seguente link: https://youtu.be/F1n_YdFMTK4