LA SPEZIA- Sabato 10 aprile è stata una giornata di protesta per due ragioni: la sanità pubblica e la tutela dell’ambiente. Al centro della mobilitazione, la chiusura del ciclo dei rifiuti e, in particolare, il Bio-digestore di Saliceti.

“Rivendichiamo un ciclo dei rifiuti senza megaimpianti che fanno profitti solo solo per chi li gestisce, ma non per i cittadini che ne ricevono un danno alla salute e rischio di inquinamento per le falde acquifere”: così scrive il Comitato No-Biodigestore di Saliceti, tra gli organizzatori della giornata di mobilitazione.

E proprio del rischio di inquinamento delle falde acquifere per 150.000 cittadini della provincia spezzina ha parlato la portavoce del Comitato. Qui è possibile ascoltare l’intervento.

