RIO PUSTERIA (BZ) – L’autunno è la stagione perfetta per vivere la montagna dell’Alto Adige: le giornate di ottobre e novembre, ancora soleggiate e caratterizzate da temperature miti, regalano colori e panorami unici da ammirare tra lunghe camminate e gustose pause in malga. L’ area vacanze sci & malghe Rio Pusteria , territorio compreso tra la Valle Isarco e la Val Pusteria in Alto Adige, dal 17 ottobre al 7 novembre propone, un programma di escursioni e attività che invitano a riscoprire le tradizioni del territorio, tra meleti, punti panoramici e malghe tipiche che custodiscono un ricco patrimonio culturale e culinario locale. Inoltre, la partecipazione è gratuita per gli ospiti delle strutture aderenti nelle località del comprensorio.

Conoscere da vicino questa terra, la sua gente e le sue usanze per rendere la vacanza nell’area vacanze Rio Pusteria ancora più intensa ed interessante: questo l’obiettivo di Emozioni in Malga, il progetto che permette di scegliere tra oltre 10 attività, in programma dal lunedì al sabato, dedicate a chi ama le escursioni outdoor, la cucina, i sapori tipici altoatesini e i paesaggi incontaminati di queste valli. “ Cuciniamo lo strudel di mele” dà la possibilità di preparare il tipico dolce altoatesino insieme a una coltivatrice e alla Reginetta della Mela alla taverna Walderhof a Naz; “ Vivere l’Alpe” propone un’escursione guidata all’alpe di Velturno e la preparazione di un “Muas”, specialità contadina a base di sciroppo di sambuco. Con l’ Escursione delle mele, si intraprende una passeggiata attraverso l’area frutticola in compagnia di un coltivatore locale, seguita da una degustazione a base di mele; “ Cucina contadina alla croce di punta” combina un’escursione alla degustazione di prodotti tipici prodotti provenienti dai masi del territorio. “ Le capre e i loro doni” suggerisce una visita al maso Untereggerhof in località Valles con degustazione di prodotti e presentazione di cosmetici naturali legati al latte caprino; “ Storie di spelonca” conduce tra boschi ed erbe aromatiche fino a un maso di montagna, dove gustare golose specialità. “ Non la solita briscola” è un’iniziativa dedicata all’arte del Watten e permette di imparare il tradizionale gioco di carte in una baita sul monte Jochtal; “ Formaggio & Birra” offre una degustazione di formaggi e birra artigianale con il maestro casaro e sommelier di birra Hubert Stockner, sull’Alpe Velturno. “ Gli effetti positivi del Pino Mugo” presenta un’escursione all’alba sull’Alpe di Villandro per conoscere il Pino Mugo, seguita da una ricca colazione; “ Le erbe dell’alpe di Luson” porta sull’Alpe di Luson con Herta, esperta di erbe, che durante una passeggiata tra l’aria fresca di alta montagna e gli ultimi raggi sole, rivela i segreti delle erbe officinali e delle loro proprietà terapeutiche. “Autentiche storie di malga” propone una piacevole passeggiata sul monte Gitschberg – o in baita in caso di maltempo – tra storie, saghe e leggende sulle montagne dell’Alto Adige; con “ La meraviglia del tramonto” si può vivere una magica escursione nel bosco con vista sulle montagne infuocate, mentre “ La via del legno” regala l’esperienza di una camminata dalla montagna al paese, seguendo il fil rouge del legno e delle tradizioni legate a questo materiale.

Per tutta la durata di Emozioni in Malga, le baite e malghe contadine dell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria che aderiscono all’iniziativa, propongono inoltre un particolare menu di specialità autunnali a base di prodotti tipici. Raggiungibili con semplici e panoramici sentieri escursionistici, offrono un’occasione in più per completare l’esperienza di scoperta del territorio, lasciandosi conquistare dai sapori delle tradizioni culinarie locali: tra le più particolari ricette da provare ci sono la zuppa di fieno e i canederli al cirmolo. Le attività proposte da Emozioni in Malga sono gratuite per gli ospiti delle strutture aderenti presenti nel territorio dell’area vacanze Rio Pusteria; per tutti gli altri è richiesto un compenso di € 8 per ogni singolo evento.