GENOVA- In tema di Covid e vaccini è caos in Liguria, tra ritardi, informazioni carenti e un clima di generale incertezza circa gli effetti collaterali della vaccinazione. Una situazione che, in regione, porta molti cittadini a diffidare del vaccino e a rimandare le vaccinazioni, con effetti sul piano vaccinale e sulla salute pubblica.

Proprio a sostegno degli utenti lo staff medico del Codacons ha pubblicato sul web un decalogo con tutti i consigli utili in tema di cure e terapie in caso di contagio e sugli esami da eseguire prima delle vaccinazioni per escludere il rischio trombosi.

Un documento, scaricabile gratuitamente alla pagina https://codacons.it/decalogo-covid/ , che contiene una serie di indicazioni su come curare a casa il virus, quali farmaci assumere, le terapie da seguire, ma anche su quali esami pre-vaccinali fare e comportamenti da tenere in caso di effetti collaterali gravi legati alla vaccinazione.

Il Codacons ha inoltre organizzato per lunedì 19 aprile alle ore 16:30 un webinar durante il quale i consulenti medici del Codacons Prof. Carlo Rumi (Specialista in Medicina interna del Policlinico Gemelli di Roma) e Prof. Luigi Cavanna (direttore del Dipartimento di OncoEmatologia dell’Azienda Usl di Piacenza) risponderanno alle domande e ai dubbi dei cittadini e dei sanitari della Liguria in tema di cure per il Covid e vaccinazione.

Per seguire il webinar ed interagire con gli esperti del Codacons è sufficiente iscriversi alla pagina https://attendee.gotowebinar.com/register/6841837961938721035