Dal 22 maggio al 27 giugno 2021, la proposta del Gourmet Boutique Hotel Tanzer è indirizzata a tutte le famiglie che vogliono passare giorni spensierati di inizio estate, potendo beneficiare della gratuità per i propri figli (fino a 12 anni).

Solo 19 tra camere e suite, un laghetto fatato in un ambiente idilliaco, tra verdi prati e un grande bosco, proprio davanti all’albergo. Issengo è il nome del Borgo, 350 abitanti, in mezzo alla Val Pusteria, il posto ideale per trascorrere giorni tra cene gourmet, passeggiate nella natura e benessere per tutti nella piccola SPA.

Una vera famiglia (la Fam. Baumgartner) è pronta a ospitare coppie con bambini in questo bellissimo hotel che da anni si distingue per la raffinatezza della propria cucina e l’ospitalità dei proprietari.

Molte le attività pensate per bambini e ragazzi, come escursioni guidate, parchi giochi, percorso a corde alte, gite a cavallo, Skyscraper (altalena gigante), human Slingshot (lancio con la fionda), arrampicate o esperienze divertenti con animali da cortile.

Family.special

5 notti, dal 22 Maggio al 27 Giugno, 2021, in mezza pensione Gourmet con cena e colazione servita a tavola

Torte e strudel fatte in casa ogni pomeriggio

Passeggiate guidate da Hans Baumgartner

Ingresso gratuito in tutti i musei della provincia di Bolzano come il museo LUMEN a Plan de Corones, il Museo di Ötzi, ecc,.

Relax nel centro benessere con idromassaggio, saune, letti d´acqua calda e luminosa area relax.

…+ 3 attivitá nelle localitá intorno a Plan de Corones

1 regalino da portare a casa

https://www.tanzer.it/it/gourmet-boutiquehotel/offerte/dolomiti-pustertal-family.html

A partire da 555,00 euro per persona.

Per approfondimenti o altre proposte, consultare il sito:

https://www.tanzer.it