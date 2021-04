LA SPEZIA- Nel periodo della pandemia da Covid-19, le vacanze di tendenza saranno quelle del turismo solitario con escursioni nei sentieri immersi nella natura.

Due parchi naturali adiacenti, quello marino delle Cinque Terre e quello delle Alpi Apuane, offrono molti spunti per programmare vacanze culturali a contatto con l’ambiente naturale.

Le Cinque Terre con i borghi marini di Riomaggiore, Corniglia, Manarona, Vernazza e Monterosso, in epoca pre-Covid, erano frequentatissimi da frotte di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Allora, la visita si limitava a qualche camminata sulla famosa “Via dell’Amore” che collega i paesi lungo la costa.

Oggi, la necessità di limitare i contatti tra le persone, condizione necessaria per le vacanze Covid, fa’ riscoprire i sentieri delle Cinque Terre inerpicati sulle colline retrostanti i borghi marini. Sulle colline che sovrastano i paesi, sono collocati i tre suggestivi santuari di Montenero, Nostra Signora di Reggio e Soviore, che possono rappresentare rispettive mete di interessanti escursioni turistiche.

Il Santuario di Montenero si raggiunge da un comodo sentiero dalla località Colle del Telegrafo, che permette di godere del panorama marino, oppure da un ripido percorso che sale dal borgo di Riomaggiore.

Il turismo dei luoghi di culto può proseguire sulle montagne delle Apuane, verso gli eremi di San Viviano e di Calomini, arroccati sul versante della Garfagnana.

L’eremo di San Viviano è raggiungibile da un sentiero che parte dal fiabesco borgo di Campocatino nel comune di Vagli di Sotto. La chiesa, costruita da Viviano è incastonata nella montagna e per questo molto suggestiva. Viviano era un asceta che viveva in questa valle cibandosi dei prodotti spontanei della terra. E’ stato venerato dalla gente del posto come protettore dei pastori e dei cavatori.

Nelle Cinque Terre, le escursioni delle vacanze Covid, possono fare tappa nei tranquilli Bed and Breakfast presenti nei piccoli borghi sulle colline, come Volastra o San Bernardino, mentre sulle Alpi Apuane ci si può appoggiare ai numerosi rifugi alpini, sempre aperti durante la stagione estiva.

Una ricca documentazione di immagini, foto e video dei sentieri e dei parchi naturali delle Cinque Terre e delle Alpi Apuane, in periodo di vacanze Covid è presente nel portale web https://myvideoimage.com.