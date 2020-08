FORTE DEI MARMI- Un classico senza tempo il secondo appuntamento con la musica del teatro estivo a Villa Bertelli, che presenta Uto Ughi in concerto, accompagnato al pianoforte da un altro grande interprete: Bruno Canino.

L ‘evento, organizzato da Ad Management e LEG Srl, in collaborazione con Villa Bertelli, è in programma sabato 8 agosto alle 21.30 nel parco della Villa a Forte dei Marmi. Ughi è certamente uno dei musicisti più amati dal grande pubblico, anche per le sue incursioni televisive e lezioni trasmesse sui canali satellitari di riferimento. Erede della tradizione, che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, il noto artista ha mostrato uno straordinario talento fin dalla prima infanzia, già all’età di sette anni si esibiva in pubblico con Bach e Paganini. Partenopeo e di fama internazionale Bruno Canino, dopo 25 anni di insegnamento al conservatorio di Milano ha pubblicato di recente il suo “Vademecum del pianista da camera” edito da Passigli Editore.