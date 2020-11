SAN CASSIANO (BZ), 24 novembre 2020 – Un tocco glamour fra le mura del Dolomiti Wellness Hotel Fanes a San Cassiano in Alto Adige: è l’originale vasca a forma di scarpa décolleté dello Chalet Gran Cil, una vera e propria opera d’arte dell’architetto Barbara Widmann dello studio Interior Design di Bolzano. Modernità e tradizione contribuiscono a creare la magica atmosfera del resort di lusso, dove l’architettura, rispettando il territorio e la tradizione, gioca con materiali naturali – come legno del luogo, pietra e marmo di Lasa – che convivono con un design moderno, come la vasca décolleté in mosaico dorato per un’originale vacanza romantica. Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes e i suoi esclusivi Chalet attendono gli ospiti dal 3 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni.

www.hotelfanes.it/it/living/chalets/chalet/chalet-gran-cil.html