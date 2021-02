Il giorno di San Valentino può essere il momento giusto per fare programmi e pensare alla prossima primavera, tra poco alle porte.

La proposta del Gourmet Boutique Hotel Tanzer (19 camere in tutto) è di regalare, alla persona cui si vuol bene, un soggiorno a Issengo, piccolo borgo di 350 abitanti, in mezzo alla Val Pusteria, a 15 minuti da Brunico, posto ideale per escursioni nella natura, passeggiate con le ciaspole nel bosco o semplicemente per rilassarsi in hotel, utilizzando la piccola ma ben dotata SPA.

Fare questo regalo è semplice: basta richiedere un buono (via mail o telefono) pagarlo online e rendere felice il partner – HAPPY VALENTINE’S DAY!

Un laghetto incantato a cinque minuti dall’hotel, un bosco da esplorare proprio davanti e le coccole gastronomiche dello Chef Hannes Baumgartner faranno tutto il resto.

Perché la cucina è il vero fiore all’occhiello del Gourmet Boutique Hotel Tanzer, che gli è valso importanti riconoscimenti quali l’inserimento nella guida Ristoranti d’Italia 2020 del Gambero Rosso, la segnalazione nella rinomata Guida Michelin nel 2020, il riconoscimento di tre cucchiai nella Guida Schlemmer Atlas 2020 e, infine, l’inserimento tra i migliori ristoranti dell’Alto Adige della Guida Gault Millau 2020.

Per approfondimenti o altre proposte, consultare il sito:

https://www.tanzer.it