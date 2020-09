LA SPEZIA- La nostra lettrice Michela Catoni ci invia le seguenti foto del tunnel di Valdellora. Nel 2017, in Consiglio Comunale, fu chiesta l’installazione di tre telecamere: due all’ingresso e una all’interno. In realtà ne è stata installata solo una, su via Mario Asso, all’ingresso: all’interno e all’altro ingresso no.

Alla lettrice è stato risposto che ci sono “cose più importanti“.

“Sarà sicuramente vero“, è la riflessione di Michela “ma se all’interno del tunnel ci fosse un’aggressione, non si potrebbe risalire al colpevole“.