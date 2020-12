Con riferimento all’incidente avvenuto domenica 6 dicembre, verso le ore 12, sull’autostrada A12, in direzione La Spezia, all’altezza dell’uscita del casello di Carrodano, io, che sono la signora rimasta illesa, voglio ringraziare moltissimo tutte le persone che hanno immediatamente fermato le loro auto e mi hanno prestato il primo soccorso, hanno aperto il portellone posteriore permettendomi di uscire, si sono assicurate che, malgrado lo spavento, stessi bene, mi hanno confortata e aiutata in ogni modo possibile, si sono occupati di fare le telefonate per chiamare i soccorsi e sono rimasti con me sino ad essere certi che stessi bene. Io non conosco i loro nomi ma i loro volti sono impressi nella mia mente come i “miei angeli “. Grazie davvero a tutti loro. Un grande ringraziamento naturalmente anche ai vigili del fuoco , alla polizia stradale, all’auto medica, alla pubblica assistenza di Brugnato e alla Salt, accorsi subito dopo, che sono intervenuti con grande efficienza e sensibilità per risolvere al meglio la situazione.

