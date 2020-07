È uscito il 15 luglio nelle principali librerie italiane, “Non Mollare Mirtilla! “, una fiaba scritta da Alessandra Cerretti con le illustrazioni di Simone Lucchesi , edita dalla casa editrice Il Ciliegio. L’edizione bilingue, con scheda didattica, può essere un ottimo supporto per insegnanti e genitori. Il libro si può prenotare anche on-line su sito delle Edizioni il Ciliegio.

Una fiaba che affronta con delicatezza il tema del superamento delle difficoltà, non solo fisiche ma anche emotive. È infatti la lontananza dagli affetti più cari , che molti bambini hanno sperimentato nel difficile periodo del lockdown , a spingere la protagonista Mirtilla a compiere un viaggio impegnativo attraverso il bosco. In questo percorso, non privo di ostacoli, la piccola elfa Mirtilla , grazie all’aiuto dei suoi amici animali , crescerà, superando tutti gli ostacoli e potrà finalmente riabbracciare il suo amato papà.

La fiaba, divertendo, può supportare i genitori nel difficile compito di parlare con i più piccoli delle loro paure o difficoltà.

Alessandra Cerretti affronta anche in questo suo libro, argomenti non facili da spiegare ai bambini, come la dislalia e il distanziamento sociale . Con questa edizione Il Ciliegio conferma ancora una volta la sua attenzione al mondo emotivo e spirituale dei bambini e la sua competenza nella produzione di contenuti educativi .

Un’altra interessante caratteristica di questo libro riguarda la parte grafica. La scelta delle illustrazioni di Simone Lucchesi pone in primo piano l’importanza dell’aspetto visivo nel coinvolgimento del bambino. Lucchesi, pur rivolgendosi ai più piccoli, mantiene inalterate le qualità che caratterizzano la sua tecnica , in particolare l’uso di colori sgargianti e delle sfumature , che colpiscono e donano alle tavole profondità e la complessità del tratto , dove ogni filo d’erba è disegnato singolarmente ed ogni spazio curato nel dettaglio .