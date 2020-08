LA SPEZIA- La Spezia è una delle città ad alta vocazione turistica che potrà accedere al nuovo aiuto a “fondo perduto” (di oltre 500 milioni di euro), a favore di attività imprenditoriali commerciali, dei centri storici (ristoranti, negozi per la vendita di beni e servizi ), colpiti dalla diminuzione di Turisti, per la crisi sanitaria.

La Spezia rientra tra i 29 Comuni capoluogo di provincia, che secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’ISTAT, hanno registrato, prima dell’emergenza Covid 19, presenze di Turisti stranieri in numero almeno tre volte superiori a quelli residenti. Di qui, il Governo, nel decreto di Agosto, ha pensato di sostenere ed aiutare le imprese, che operano nelle realtà dei centri storici, delle città capoluogo ad alta vocazione turistica, a superare il momento contingente, ed a essere pronti, a quando i Turisti torneranno.

Per accedere al “fondo perduto” le aziende interessate, devono aver subito un calo dei ricavi (fatturato) di almeno un terzo rispetto a quelli del 2019. Il contributo alle aziende operanti nei centri storici, segue le stesse regole, di quelle fissate dal Decreto Rilancio, con l’applicazione di una percentuale calcolata sulla differenza tra ricavi (fatturato) giugno 2020 e quelli di giugno 2019. L’importo massimo del contributo che può essere erogato, è fissato in 150.000 euro , e quello minimo in 1.000,00 euro per le persone fisiche, e in 2.000,00 euro per gli altri soggetti. Particolare attenzione, per i ristoranti del centro storico, che non possono accumulare il contributo in questione con il “bonus ristorazione” per acquisti 100% Made in Italy fortemente voluto dal Ministro Teresa Bellanova. Attenzione, inoltre, ad non incorrere nel Codice Penale per contributo non spettante.

Mario Bonelli Dottore Commercialista in La Spezia.