Leolandia si riconferma il parco a tema più amato d’Italia su Tripadvisor: per il quarto anno consecutivo il regno della magia alle porte di Milano dedicato ai bambini fino a 10 anni di età è in testa alla classifica Travelers’ Choice™ 2020 dedicata alla categoria Parchi a Tema & Parchi Acquatici, pubblicata proprio oggi dal più importante portale di rating online.

La medaglia d’oro in Italia acquisisce ancora più valore con la conferma dell’ottimo posizionamento internazionale, che vede Leolandia nella Top10 europea, unico parco italiano nelle prime 25 posizioni della classifica del Vecchio Continente. Un esempio di eccellenza 100% Made in Italy in grado di superare l’agguerrita concorrenza delle multinazionali dell’intrattenimento.

Le classifiche Travelers’ Choice™ sono elaborate sulla base di un algoritmo di Tripadvisor che confronta diversi parametri, tra cui il ranking, la quantità e la qualità delle recensioni pubblicate dalla community internazionale degli utenti.

Il primo posto di Leolandia testimonia un apprezzamento crescente da parte del pubblico e arriva nel cuore di una stagione particolarmente complessa per il comparto, alle prese con il compito di conciliare l’offerta di divertimento e spensieratezza con il rispetto dei nuovi protocolli di sicurezza. Un obiettivo perfettamente raggiunto daLeolandia che, con il motto “Un’Esperienza SICURAmente Divertente” ha sviluppato un modello di fruizione di spettacoli, attrazioni e servizi basato su poche, chiare e semplici “regole del gioco”, salvaguardando la formula originale del parco: un mix perfettamente riuscito di attrazioni, molte delle quali accessibili ai più piccoli senza tuttavia rinunciare a proposte per i più grandicelli, nuovi spettacoli originali di propria produzione in grado di lasciare a bocca aperta anche gli adulti e aree tematiche che ricreano ambienti straordinari, come le Terre di Leonardo, la Riva dei Pirati e Cowboy Town.

Ottimi giudizi anche per la disponibilità del personale e l’elevata qualità di tutti i servizi offerti: ristoranti, negozi, biglietteria online, solo per citarne alcuni, a cui si affiancano una serie di facilities pensate proprio per le famiglie, anche con neonati al seguito, come il noleggio passeggini, le nursery e i menù infant.

Ma il principale ingrediente che contribuisce a rendere magica l’atmosfera di Leolandia è la presenza dei personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini, a cominciare da Gattoboy, Geco e Gufetta, protagonisti quest’anno della nuovissima e attesissima area a tema PJ Masks City, la prima al mondo che permette di visitare i luoghi iconici della serie TV campione di ascolti, rivivendo le avventure dei suoi eroi e incontrandoli dal vivo.

Presenti all’appello anche Masha e Orso nella loro Foresta, con un esilarante spettacolo in versione circense, Bing e Flop, che incontrano tutti i giorni i loro piccoli fan in un mini live-show in esclusiva per Leolandia, i personaggi della serie Miraculous™ – le storie di Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas, che accompagna i bambini a bordo delle sue carrozze in un giro intorno al parco.

Fabrizio Orlando, Senior Manager Industry Relations, Global Tripadvisorha commentato: “In questo contesto così sfidante per il settore del turismo e dell’ospitalità, è molto importante riconoscere e celebrare le attrazioni che hanno lavorato duramente per creare una grande esperienza per i propri visitatori. Il premio ricevuto da Leolandia, che si basa sulle recensioni e i voti dei visitatori del parco, dimostra che agli occhi della comunità di viaggiatori, Leolandia ha consistentemente creato grandi esperienze negli ultimi anni”.