LA SPEZIA- Giusto qualche giorno per recuperare dalle fatiche di Faenza, che per la Crédit Agricole è già arrivato il momento di tornare in campo. Oggi alle ore 20 al PalaMariotti, infatti, andrà in scena il recupero della settima giornata di ritorno del girone sud di A2, con le bianconere che ospiteranno l’RMB Brixia Basket, ovvero la seconda forza del campionato con 34 punti in classifica. All’andata fu la compagine lombarda ad aggiudicarsi la contesa per 76-69, che mise in atto l’allungo decisivo soltanto nei minuti finali di partita. Brescia, reduce dalla pesante vittoria sul campo di San Giovanni Valdarno, ha in Carlotta Zanardi il terminale offensivo principale: la giovanissima playmaker classe 2005, infatti, viaggia ad una media di 17,5 punti di media per gara, a cui aggiunge 8,3 rimbalzi e 3 assist. Oltre a Zanardi, altre tre giocatrici dell’RMB sono in doppia cifra di media: Angelina Turmel con 11 punti netti, Benedetta Bonomi con 10,4 e Giulia De Cristofaro con 10 netti.

“Giocheremo contro una squadra che sta facendo bene – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini – e che nell’ultima gara ha fatto esordire gli ultimi due innesti dall’A1, provenienti da Costa Masnaga. Fin qui Brescia ha disputato un campionato molto buono ed è in ottima condizione a livello atletico. Noi dobbiamo invece pensare a noi stessi e cercare quelle due o tre vittorie che ci garantirebbero l’accesso ai playoff. Il calendario sicuramente è fitto, ci sono tante partite da giocare, per cui non sarà affatto facile, soprattutto per una squadra reduce dal Covid come la nostra. Prendiamo però ciò che di buono abbiamo fatto a Faenza e ripartiamo da lì. Speriamo di avere Giuseppone, non ancora al meglio, a disposizione per qualche minuto, Hernandez sembra essere quasi totalmente apposto, mentre nulla da fare per Linguaglossa, i cui tempi di recupero per la botta al naso di dieci giorni fa sono piuttosto lunghi”.

La direzione di gara è stata affidata a Michele Meli di Ravenna e Mattia Foschini di Russi (RA). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 19:55 circa.