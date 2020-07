LERICI – Il centro storico di Lerici con il suo Castello monumentale, i carruggi e la marina di Tellaro, il borgo di San Terenzo, sulle tracce dei poeti romantici, e i sentieri che si affacciano sul Golfo dei Poeti. E per i più avventurieri un’escursione serale in mountain bike alla scoperta del Monte Caprione, della stamperia del Fodo e del sito della “Farfalla dorata”, in collaborazione con Lerici Bike.

Sono solo alcuni degli appuntamenti proposti dall’iniziativa “Lerici visit card 2020”, promossa dal Comune di Lerici e giunta quest’anno alla sesta edizione.

La proposta, valida a partire da lunedì 27 luglio e fino al 4 settembre, coinvolgerà tutte le strutture ricettive del territorio – alberghiere, extra alberghiere e appartamenti ammobiliati uso turistico -, alle quali il Comune distribuirà una tessera virtuale che consentirà agli ospiti di esplorare le bellezze naturali e artistiche del territorio attraverso visite guidate completamente gratuite.

Cinque gli appuntamenti settimanali, in lingua italiana con sintesi in inglese per eventuali partecipanti stranieri.

Perché Lerici non è solo mare, ma i racconti di vita dei poeti che hanno frequentato le sue coste e i versi con cui ne hanno descritto il Golfo. È una meta contesa fra le Repubbliche Marinare di Pisa e Genova. Ed è il suo castello dove, pietra dopo pietra, si respirano ancora oggi storie di soldati e di condottieri.

Torna quest’anno anche la passeggiata lungo i sentieri che dalla Venere Azzurra salgono ai borghi di Solaro e Pugliola, da cui godere di panorami mozzafiato e capaci di stimolare la conoscenza delle bellezze naturalistiche e della ricca rete sentieristica che circonda il Golfo.

“Stiamo vivendo una fase molto delicata per il rilancio del comparto turistico. Nelle scelte di viaggio emerge un sempre maggiore interesse nei confronti di valori come l’autenticità, la sostenibilità, la conoscenza delle peculiarità ambientali e storico artistiche di un territorio – commenta l’assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Grazie alla Lerici Visit Card vogliamo promuovere le bellezze culturali, artistiche e naturalistiche di cui il nostro territorio è ricco. La conoscenza delle tradizioni e delle molteplici esperienze possibili a Lerici sono lo strumento attraverso cui fidelizzare i visitatori, incentivare nuovi soggiorni e destagionalizzare le presenze turistiche “.

Per partecipare alle visite guidate è richiesta la prenotazione.

Per info: punto informativo della Venere Azzurra (Tel. 0187/969164 – 334/2195870 – E-mail: lericicoastinfo@gmail.com).