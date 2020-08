FORTE DEI MARMI – Un emozionante omaggio al grande compositore, il concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra, in programma mercoledì 19 agosto alle 21.30 al teatro estivo di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. II tributo unico alle musiche del grande Maestro. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, 6 nomination e 2 Oscar vinti, 3 Grammy, 4 Golden Globe e 1 Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. L’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese farà rivivere i brani più famosi e non solo. Sarà un viaggio incredibile tra le melodie, che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni, come la potenza evocativa di Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo cinema paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena…





Prezzi biglietti

Poltronissima: 35,00 euro

Poltrona: 30,00 euro

Seconda poltrona: 25,00 euro



Prevendite autorizzate

Circuito TicketOne: www.ticketone.it e punti vendita

Biglietteria a Forte dei Marmi: Villa Bertelli, Via Mazzini 200 – 55042, Forte dei Marmi. Tel: 0584 787251 – info@villabertelli.it