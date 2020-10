LA SPEZIA- Da lunedì 19 a mercoledì 21 Ottobre al Cinema Il Nuovo La Spezia in esclusiva la versione restaurata di uno dei più grandi capolavori di David Lynch: The Elephant man.

In lingua originale con sottotitoli in italiano a 40 anni dalla sua uscita nelle sale,

la proiezione inaugura la nuova stagione i Classici al Nuovo, la sezione dedicata ai grandi classici restaurati, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

La storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia e ridotto a fenomeno da baraccone. Un film epocale, che ha cambiato le regole dell’horror, invertendo le dinamiche tra “mostro” e spettatore: chi ha paura di chi?

Il restauro esalta il bianco e nero del grande Freddie Francis, dando nuova forza a questa attualissima riflessione sullo sguardo e sull’orrore, messa in scena da uno dei registi più visionari della storia del cinema.

Orari spettacoli

Lunedì alle 18

Martedì alle 21

Mercoledì alle 16:45

I biglietti sono acquistabili sul sito: https://www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o alla cassa del cinema o su prenotazione tutti i giorni al 0187/24422 dal 17.00 alle 20.00