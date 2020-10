Una fragranza raffinata, inconfondibile e traboccante di femminilità, una formula esclusiva con note di iris, ylang ylang e muschio bianco di origine non animale.

White Musk di The Body Shop ha una profumazione persistente, sulla pelle e sugli abiti, ma mai invadente, e resta, a distanza di molti anni dalla sua creazione, una fragranza intramontabile, avvolgente, che migliora l’umore e riscalda le fredde giornate invernali.

Accanto all‘Eau de Toilette, completano la linea White Musk il bagnoschiuma, sensuale ma privo di sapone; il deodorante delicato, che si asciuga rapidamente lasciando sulla pelle una gradevole sensazione di freschezza ed asciutto per tutto il giorno; la crema corpo, per una pelle levigata e vellutata; l’olio profumato, concentrato e persistente; la crema mani.

La storia di The Body Shop inizia nel 1976 con le rivoluzionarie idee di Anita Roddick, imprenditrice inglese creatrice di un nuovo modello di business improntato sull’ottimismo e sul rispetto per l’ambiente, coniugando etica e profitto. The Body Shop é il primo marchio nel settore che ha proibito i test sugli animali dei propri ingredienti. Il credo dell’azienda é arricchire, senza sfruttare, ed è impegnata a lavorare in modo equo con agricoltori e fornitori, aiutando le comunitá a crescere in modo prosperoso, arricchendo i prodotti, senza mai fare false promesse e senza testare i prodotti sugli animali.

www.the-body-shop.it