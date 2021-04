LA SPEZIA- Un “flash” sui più recenti risultati delle squadre del Circolo Tennis Spezia. In Serie C, maschile, spezzini ancora in testa al loro girone con un 3-3 in casa del Cus (a Genova) coi seguenti risultati…

Guidotti-Rebaudi 2-6/6-2/6-3, Borzonasca-Ginocchio 6-1 e 6-3, Masotti-Costa 2-6/7-5/3-6, Bertoneri-Paiardi 1-6 e 0-6.

Sempre fra gli uomini sconfitte invece le due compagini del Cts, una dal Luniriver, l’altra dal Lerici; si spera nel riscatto nel prossimo weekend della squadra A contro il Ceparana a San Venerio, di quella B con la formazione ceparanese B in trasferta, entrambi domenica 25/4.

A livello giovanile, l’ Under 16 maschile s’impone per 3-0 al Pietra Ligure, più faticoso il successo delle pari età femminili sul San Benedetto: 2-1.

Sabato 24/4 infine, a S. Venerio, gli Over 45 ospitano il Tennis Club Pegli.

Nel frattempo partita l’attività dei due campo di “paddle” aperti dal club spezzino.

Andrea Catalani