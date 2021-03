LA SPEZIA- Debutto interno della squadra di Serie C maschile del Circolo Tennis Spezia che domenica prossima, 21 Marzo, dalle ore 9 ospiterà sui campi di San Venerio il Gol Tennis Rapallo. La compagine, rinnovata e ringiovanita nel suo organico agli ordini del capitano Nicolò Righetti, scenderà in campo con: Alessio Guidotti, Giovanni Bianchi, Luca Bertoneri, Gianluca Masotti, Davide Borzonasca e Giulio Restani.

In trasferta invece, in quel di Luni, le ragazze dell’ Under 14 del Cts che il giorno prima (sabato 20 Marzo) dalle ore 14 se la vedono col Lunimare; Sofia Vittori e Alice Serafini difendono i colori di S. Venerio.

Nel frattempo, il club tennistico spezzino ha ufficializzato anche la parte ancora in via di redazione dell’organico definitivo delle proprie squadre per il 2021, ecco le ultime squadre definite…

Serie D2 maschile

Squadra A

Stefano Zacutti Cipollini, Nicola Bertola, Andrea Portunato, Guastini R., responsabile Zacutti Cipollini.

Squadra B

Lorenzo Stratta, Filippo Fanton, Giacomo Manno, Lunardini F., responsabile Stratta.

Serie D3 maschile

Squadra A

Amedeo Maddaluno, Riccardo Sala, Calati M. e Manno M., responsabile Sala.

Squadra B

Alessio Sciaccaluga, Paolo Parolisi, Alessandro Portunato, Carlo Ambrosi, Paolo Erti, Alessandro Cipollini, responsabile Parolisi.

Serie D4 maschile

Luca Iachetta, Jacopo Ruffini, Michele Tonelli, Stefano Ticchiati, responsabile Ruffini.