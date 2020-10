LA SPEZIA- Il torneo di doppio “Sport e Prevenzione”, del circuito amatoriale nazionale Tpra, al Circolo Tennis Spezia di S. Venerio conclude pure la sua parte femminile con la vittoria del duo Antonella Zuccaro-Ornella Fruttauro; che nella “finalissima” s’impone per 6-2 a quello Mirka Accardo-Roberta Ribolla.

Consumate le qualificazioni, in semifinale la coppia vincitrice aveva avuto la meglio su quella su quella Corbani-Loré, mentre le altre due finaliste avevano battuto il tandem Giani-Merrone.

La competizione, esaurita la sezione maschile, s’era fermata soprattutto per via del maltempo. La sponsorizzazione di Baldassini, Bosoni e Forty è valsa alle semifinaliste zainetto, vino e focaccia dolce: premi consegnati dal presidente del Cts Alessandro Caporilli insieme ad Aldo Canessa (coordinatore del Tpra per la provincia spezzina).

A proposito del Tpra, localmente il circuito va avanti al Ct di Sarzana nel prossimo weekend, coi campionati provinciali di doppio… ma dovrebbe tornare a San Venerio già col decollo di Novembre.

