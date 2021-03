LA SPEZIA- Ben 56 nel complesso gli iscritti alla tappa spezzina del circuito Fitpra, che nel frattempo ha in sostanza perso il carattere amatoriale (per ragioni di pandemia in pratica oggi possono giocare solo gli agonisti…) per divenire una sorta di vero e proprio campionato italiano di questo livello, per la cronaca a San Venerio era aperto a non classificati “limite 50” e al limite 4.2. Campo maschile.

Il capo dell’organizzazione, Pier Aldo Canessa, l’ha detto: <Il Circolo Tennis Spezia ci ha consentito di far giocare eccome, con due tabelloni di singolare e uno di doppio, in un periodo che è difficile per tutti>.

Seguiranno ora altre tappe in provincia, finché i 16 migliori nelle varie categorie e i primi 8 nel doppio accederanno al Master regionale, da lì lo stadio successivo per il vincitore sarà quello nazionale del circuito: previsto a Giugno, probabilmente agli inizi del mese presso qualche accademia della Fit, la Federazione Italiana Tennis.

Venendo ai premiati a S. Venerio, tra i non classificati vittoria di Riccardo Musetti, sconfitto in finale Paolo Mariani pure del River. Fra gli “All Stars” 4.2 successo di Claudio Caporale a sua volta del River, vincitore del Master regionale l’anno scorso, il quale in finale ha superato Daniele Ravenna del Cts. Quest’ultimo è stato capace di una finale e una semifinale giocando 8 match in 2 giorni.

Nel doppio in finale due coppie del Tennis Club Sarzana, ivi il debuttante Davide Failla della squadra sarzanese di Serie C e Paolo Guelfi hanno battuto Gianni Giappichini e lo stesso Pier Aldo Canessa, al contrario di quant’era successo nella prima parte della competizione.

In generale trionfo del terzo set e tale equilibrio ha reso la manifestazione oltremodo avvincente.

Andrea Catalani