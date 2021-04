LA SPEZIA- Scontro al vertice per la Tarros Spezia, al ritorno sul parquet dopo il rinvio della trasferta a Lucca, a causa del Covid fra i lucchesi. Al Palasprint arriva infatti sabato 3 Aprile quella Pielle Livorno che, coi bianconeri appunto, condivide al momento la testa della classifica nel Girone A della Serie C Gold toscana maschile di basket.

I livornesi si sono presentati in questo raggruppamento, all’avvio del campionato, come i grandi favoriti. Tuttavia la sconfitta più che onorevole a Livorno nel turno d’andata, nonostante le assenze cominciassero a serpeggiare fra gli spezzini, probabilmente consente a questi ultimi di presentarsi al “match-clou” senza pessimismo.

A proposito, ancora “out” (come sarà per un po’) fra gli sprugolini sia l’ala-guardia Jacopo Loni che il playmaker di rincalzo Christian Petani, mentre dovrebbe rivedersi in campo il play Augustas Suliauskas; benché non sia da escludere la sua alternanza col fresco arrivato Francesco Putti.

Per la cronaca, si gioca per la 2.a giornata del girone di ritorno, coppia arbitrale tutta della provincia di Pisa…composta infatti da Filippo Biancalana di San Giuliano Terme e Lorenzo Nocchi di Vicopisano. Inizio alle ore 18.

Infine ecco i convocati: Bolis, Gaspani, Suliauskas, Menicocci, Preci, D’Imporzano, Cozma, Fazio, Casoni, Putti, Kibildis e Leporati.

Andrea Catalani