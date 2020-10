LA SPEZIA- Nell’ambito delle attività di presidio dei confini unionali e nazionali, si collocano i controlli rivolti alla repressione dei traffici illegali di beni artistici e culturali, effettuati congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, con la collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In tale contesto, attraverso l’attività di analisi di rischio eseguita congiuntamente dal personale dell’Ufficio delle Dogane e dalla Guardia di Finanza della Spezia, è stato individuato un container in esportazione contenente 276 colli di “effetti personali” spediti da un privato verso gli Stati Uniti, al cui interno dovevano trovare posto – secondo la documentazione allegata – due non meglio identificate “statue”.

Il container è stato prontamente verificato ed al suo interno, accuratamente imballate, sono state rinvenute due anfore in terracotta, di presumibile interesse archeologico, immediatamente rimosse dal carico e trasferite presso i locali delle Autorità.

A seguito dell’invio di dettagliati rilievi fotografici, la Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Genova dichiarava trattarsi di manufatti autentici e risalenti al II e al I secolo a.C., come in seguito confermato dalla perizia dell’archeologo subacqueo della stessa Soprintendenza.

L’esportatore ha dichiarato che la propria famiglia era in possesso delle anfore da generazioni, ma non ha potuto fornire alcuna prova o documentazione di questo assunto, come invece previsto dalla normativa in materia.

Le anfore sono state, quindi, poste sotto sequestro e il soggetto esportatore è stato oggetto di denuncia penale ai sensi degli artt. 65 e 176 del D.Lgs 42/2004, per possesso illecito e tentata esportazione di beni di interesse artistico, storico e archeologico, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Oggi, a seguito dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, le anfore vengono cedute in temporanea custodia al Museo Archeologico del Castello di San Giorgio di La Spezia, che ne curerà un’adeguata e sicura esposizione all’interno degli spazi museali.

Dalla preziosa collaborazione fra Enti pubblici, la collezione del Museo Archeologico del Comune della Spezia acquisisce così temporaneamente due esemplari di anfore romane (una Dressel 2/4 e una greco-italica), che vanno ad arricchire il percorso museale e le informazioni sulla vita quotidiana in età romana e regalerà un ulteriore motivo ai cittadini e alle scuole per visitare il Museo Archeologico e conoscere da vicino la storia antica nella sua complessità.

Scheda illustrativa

Le anfore sono reperti archeologici particolarmente interessanti, in quanto rappresentano i contenitori alimentari impiegati in tutti i traffici marittimi e fluviali.

Esse contenevano le principali derrate alimentari (olio, vino, salse di pesce) di vitale importanza per le varie popolazioni, sia quelle produttrici che quelle consumatrici.

Le anfore, grandi vasi caratterizzati da due anse e dal tipico fondo a punta, possono superare il metro di altezza e pesare da vuote tra i 5 e i 10 chilogrammi. Una volta riempite, il peso totale poteva aggirarsi intorno al quintale, per cui il trasporto manuale avveniva con pertiche rette da due uomini. Lo stretto collo veniva sigillato con tappi di sughero o ceramica fermati con pece.

Una volta sigillate, le anfore erano imbarcate nelle stive delle navi, secondo una procedura che rendeva il carico sicuro e stabile e che ottimizzava al meglio lo spazio disponibile: venivano disposte su più livelli, con le prime che si fissavano in uno strato di ghiaia o sabbia o in appositi reticolati, mentre ai livelli superiori erano disposte a scacchiera, con un contenitore incastrato ogni tre o quattro colli di anfore dello strato inferiore. In questo modo si percorrevano le rotte commerciali con carichi enormi risparmiando al massimo i costi vivi del trasporto.

Le informazioni che possiamo ricavare da questi containers alimentari dell’antichità presenti in una zona consentono di individuare una rete molto capillare della merce richiesta sui mercati, la capacità di acquisto della popolazione e la funzionalità delle vie di trasporto sia costiere che interne (fluviali o terrestri).