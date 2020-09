LA SPEZIA- Nel week end in cui inizia il campionato di serie A, lo Spezia coglie l’occasione di effettuare un’amichevole a porte chiuse al “Picco” contro la Pistoiese (serie C) dell’ex indimenticato Ale Cesarini. Aquilotti che godendo di una settimana in più di riposo concessa dalla Lega, cercano di arrivare alla forma migliore, quella che gli consentirà di esordire domenica prossima all’ora di pranzo in quel di Cesena (campo neutro scelto in attesa dei lavori previsti al Picco) contro il Sassuolo.

Risultato a parte (5-0) da non commentare, mister Italiano ha fatto ruotare un po’ tutti i disponibili per mettere minuti preziosi nelle gambe di ogni giocatore. Alcuni nuovi già in campo come il colombiano Agudero, il portiere Zoet, gli “atalantini” in prestito Mattiello e Piccoli, il difensore Sala. Insomma un buon allenamento. Certo la rosa aquilotta è da completare ancora e i meccanismi sono ancora da oliare ma intanto un altro passo in avanti è stato fatto. Adesso il dg Meluso nella prossima settimana dovrà concludere alcune operazioni di entrata e poi anche di uscita, visto che i calciatori in maglia bianca sono molti.

A questo punto non ci resta che aspettare e poi sarà davvero esordio in serie A: chi lo avrebbe mai detto… poi con l’incognita “entrata 1000 spettatori” staremo a vedere quali decisioni saranno prese e con quale criterio; intanto godiamocelA malgrado tutto il mondo pallonaro dà già lo Spezia spacciato, retrocesso.

Cristiano Sturlese