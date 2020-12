LA SPEZIA- Ritornano le visite guidate in centro città con il giro dei palazzi storici più belli, a cura delle Edizioni Giacché.

Purtroppo, a causa dell’attuale situazione non sarà possibile fare eventi aperti a tutti e si procederà dunque con prenotazione e per piccoli gruppi.

La novità sono le radioline (sanificate) con auricolari usa e getta che l’organizzazione fornirà ai partecipanti, per garantire la perfetta fruizione della guida nonostante il distanziamento.

Si parte con “Il Liberty e le scalinate storiche”, queste ultime riscoperte in città grazie al libro “Le scalinate storiche della Spezia” dell’architetto Roberto Venturini.

Ad accompagnarci nel tour sarà il dott. Diego Savani, storico dell’arte e guida turistica abilitata, nonché autore del volume “Dentro i palazzi spezzini, tra Belle Èpoque e Liberty”.

Un giro alla scoperta di decorazioni, portali, ebanisterie o vetri decorati, ritrovando angoli di Spezia in cui la natura e l’architettura dei palazzi coesistono in un equilibrio armonioso, creato secondo il sapiente gusto e l’amore per il verde tipico della visione urbanistica del primo Novecento, epoca in cui si realizzò anche la prima espansione collinare della nostra città.

Il primo di una serie di tre incontri a tema diverso, sarà lunedì 7 dicembre, con partenza alle ore 15,00 dal centro. È necessario iscriversi per partecipare (è previsto il pagamento di un modesto contributo spese).

Per tutte le info, luogo di partenza, ecc, contattare via cell o WhatsApp Diego Savani al numero 339 4385208.