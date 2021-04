LA SPEZIA- Il calcio dà, il calcio toglie: stavolta lo Spezia pur giocando una delle peggiori partite stagionali, soprattutto nel primo tempo, riesce a ribaltare una gara non adatta ai deboli di cuore. Lo fa in maniera rocambolesca, certo per impegno e determinazione merita una vittoria pesante quanto un macigno. Dopo essere stati ben due volte in svantaggio, gli aquilotti a fil di sirena rimontano un Crotone mai domo e generoso. Certo che mister #larigiochiamo Cosmi ha la faccia tosta quando commenta negli spogliatoi che la gara è stata regalata. Non ce ne vogliano i tifosi calabresi ma se a otto gare dalla fine la squadra pitagorica è così, significherà pure qualcosa o no? Mentre lo facciamo meditare in attesa di rigiocarla, come disse il buon Serse noi esultiamo e anche tanto. Vittoria fondamentale per continuare a rincorrere la salvezza. Che dire poi di Erlic, che con un dolore alla caviglia negli ultimi minuti regala assist a Maggiore per il 2-2 e segna di testa il gol vittoria. Aquilotti che adesso avranno una settimana da preparare la non impossibile trasferta emiliana di Bologna, prima di incontrare la capolista Inter in mezzo alla settimana e concludere a Marassi il primo dei due derby liguri contro il Genoa. Spezia crederci sempre, mollare mai. Forza Ragazzi!

Cristiano Sturlese