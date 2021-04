ROMA- Lo Spezia nel turno pasquale torna da Roma sponda Lazio a mani vuote ma qui iniziano le recriminazioni. Purtroppo è lo stesso risultato del girone di andata sempre 2-1 a favore della formazione del presidente Lotito. Aquilotti che meriterebbero almeno un punto sacrosanto e invece trovano nella loro strada la direzione arbitrale, VAR incluso che pende dalla parte più potente laziale: un rigore incredibile concesso con tanta beneficenza. Così anche stavolta si ritorna dalla capitale a mani vuoto. Peccato perchè i ragazzi di mister Italiano reggono bene la blasonata formazione celeste, non a caso il tecnico Inzaghi lo vediamo soffrire dalla panchina e alzare sempre le mani in alto come a dover suggerire le fischiate dubbiose dell’incerto Giua (ma un suo quasi omonimo di questi tempi non fece una brutta fine tradendo…vabbè non tocchiamo il sacro col profano). Alla fine due pesi e due misure ma lo Spezia c’è e anche il grande gol di rovesciata di Verde su assist dell’onnipresente Gyasi deve mantenere tutto l’ottimismo per difendere la categoria, contro tutto e tutti.

Sabato si deve ripartire dalla prestazione che c’è stata: arriverà al “Picco” il Crotone fanalino di coda ma mai domo e con mister #larigiochiamo Cosmi che per tradizione ci farà soffrire le pene dell’infermo. Carichiamo i nostri ragazzi perchè potrebbe essere una partita fondamentale come quella vinta qualche settimana fa contro il Cagliari. Forza Spezia, forza mister, forza ragazzi, la tifoseria è sempre con Voi…entusiasmo e buona Pasqua a tutti tranne a chi in malafede e/o incapacità rovina certe giornate di sport…

Cristiano Sturlese