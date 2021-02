LA SPEZIA- È “la febbre Aquilotta del sabato sera” a bloccare la capolista Milan dopo oltre un anno di imbattibilità in trasferta. Succede al “Picco” con i nostri ragazzi che sfoderano una prova maiuscola grazie alla guida del mister Vincenzo Italiano: si dice capolavoro calcistico! Ibrahimovic non pervenuto come del resto quasi tutta la truppa rossonera, con sportività mister Pioli riconosce i meriti dello Spezia. Succede in un sabato sera gelato, senza pubblico come ormai succede da inizio pandemia. Lo Spezia regala una prestazione perfetta o quasi e manda in gol due spezzini doc: Giulio Maggiore e Simone Bastoni, se non è #destino questo…

Una vittoria strameritata che benedice il passaggio di proprietà in società di questi giorni: grazie Volpi per i tredici anni più belli della storia aquilotta; adesso gli aquilotti sono “a stelle e strisce” e come esordio, davvero niente male battere la capolista del campionato di serie A. Ancora una volta una prestazione maiuscola, senza nessun timore reverenziale. Gara preparata alla perfezione, figlia della possibilità di lavorare per una settimana intera, malgrado le diverse assenze, su un unico obiettivo: mettere in difficoltà il Milan e studiarlo tanto, quanto poterlo annientare come il campo ha sentenziato. Tre punti pesanti per la corsa verso la salvezza, se saranno valorizzati dalle prossime partite in calendario: a Firenze e nuovamente al “Picco” contro il Parma. Nella notte di San Valentino, miglior regalo agli innamorati della squadra della nostra città…p roprio non poteva esserci. Complimenti e godiamocela… ancora per un po’ poi testa e cuore come sempre alla prossima partita.

Cristiano Sturlese

