LA SPEZIA- Lo Spezia perde ancora nel suo stadio. Anche l’Udinese riesce a capitalizzare con poco una partita scialba indirizzata probabilmente sullo 0 a 0. Aquilotti non in una brillante giornata, tra infortuni, giocatori non al meglio, mister Italiano si incarta dopo il quarto di finale di coppa Italia che forse paga a caro prezzo per i troppi impegni ravvicinati e per non mettere in campo la miglior formazione: chissà…troppo facile dirlo col senno del poi?. Udinese più quadrata, forse più fresca non tanto fisicamente, quanto mentalmente e così ecco la sottile differenza. Se poi ci mettiamo un errore banale difensivo che provoca il penalty sacrosanto….ecco fatto che la “frittata” è servita, anzi la sconfitta. Peccato perchè non perdere contro l’Udinese sarebbe stata alla portata della nostra squadra in maglia bianca, ma siamo in serie A dove ogni minimo errore è pagato a caro prezzo.

Adesso occhi puntati al calciomercato che chiude lunedi sera: troppo importante rinforzare la rosa se si vuole credere nella salvezza…e poi ecco l’ennesima notizia: Spezia ad un passo dalla vendita, stavolta sarebbe niente popò di meno che…un gruppo finanziario statunitense…vedremo se sarà la volta buona, dopo innumerevoli compratori. Ma intanto concentriamoci sul presente e futuro di poche ore: urge un terzino destro e un attaccante almeno, per giocarcela sino a fine campionato. Le concorrenti e più blasonate dello Spezia si stanno rinforzando e la nostra squadra ha tutto il diritto e bisogno di esserlo. Senza N’Zola #ilpanterone in avanti è buio pesto e oggi si è visto.

Se son rose…anzi se son aquilotti…

Cristiano Sturlese