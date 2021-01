NAPOLI- Lo Spezia gioca a viso aperto contro il Napoli e esce a testa alta nei quarti di finali della coppa Italia. Con la priorità e la testa al campionato per la sfida di domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese, gli aquilotti escono sconfitti al “Maradona” di Napoli. Dopo un disastroso primo tempo, mister Italiano negli spogliatoi ricarica i ragazzi e apportando qualche modifica alla formazione riesce a chiudere in crescendo, mettendo paura alla formazione più blasonata di mister Gattuso.

Lo Spezia deve rinunciare a diversi titolari e dando priorità al campionato, cerca di preservare i ragazzi senza sfigurare. Si rivede Ricci in mezzo al centrocampo per riprendere condizione, il #gala Galabinov, attualmente l’unico attaccante centrale, senza gli infortunati N’Zola e Piccoli, che deve combattere con la difesa partenopea. Dopo un inizio al fulmicotone del Napoli, poteva esserci “l’imbarcata” e invece anche questa volta i ragazzi di mister Italiano sono stati bravi a non disunirsi e a giocarsi il quarto di finale sino alla fine, mettendo in difficoltà la formazione napoletana.

Adesso testa, gambe e cuore alla sfida di campionato di domenica, quando inizierà il girone di ritorno e poi vediamo da qui a lunedì cosa ci dirà la chiusura del calciomercato… grazie ragazzi!

Cristiano Sturlese