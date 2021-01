ROMA- Lo Spezia conclude la “settimana romanista” con…

Ognuno può aggiungerci quel che vuole , perché in ognuno di noi chissà cosa è passato nella mente tra il 90esimo al gol di Verde e il 93esimo al gol del “romano de Roma” di Pellegrini. Lo Spezia gira al quota 18 punti al termine del girone di andata di questo suo primo storico e “desertico” campionato di serie A. Inutile dire che per un tifoso quando pareggi una partita da 3-1 a 3-3 godi e poi neanche due minuti dopo, imprechi a non finire, sperando che il vicino di casa non ascolti quello che stai fuoriuscendo dalla bocca…Lo sportivo imparziale direbbe che la Roma ha meritato, viste le numerose occasioni che non ha trasformato, ma le erano già capitate qualche sera fa in coppa Italia dove gli aquilotti avevano calato il poker. Certo se si doveva scegliere a “bocce ferme” era meglio prendersi la vittoria in campionato ma purtroppo #ildestino, quello che ci accompagnerà anche per tutto il girone di ritorno, ci ha dato questo responso. Senza piagnestei certo con un terzino destro di ruolo o #ilpanterone chissà, ma allora anche gli avversari giallorossi con tutti i problemi che gli sono usciti post derby…insomma ognuno in casa propria ha le sue recriminazioni quindi, andiamo avanti.

Ora per mister Italiano ecco la supersfida domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese, all’andata tuttA iniziò lA! Scherzi a parte, prima c’è pure la trasferta a Napoli per il quarto di finale di coppa Italia per la rivincita di mister Gattuso. Stavolta lo diciamo prima per accontentare tutti: al “Maradona” lasciamola vincere al Napoli, ma domenica torniamo alla vittoria contro l’Udinese, del resto #ilbaratto è #ilbaratto o no?!

Cristiano Sturlese