LA SPEZIA- Derby tra rapaci o presunti tali: aquile contro grifoni. La spunta il Genoa del neo tecnico Ballardini che facendo giocare ai suoi calciatori un gioco ordinato senza tante sbavature e con semplicità, riesce con un pizzico di fortuna (quella non basta mai) a prevalere al “Picco” nell’ultima partita dell’anno solare 2020. Chissà cosa sarebbe stato con lo stadio pieno ma senza troppi alibi diciamo che la partita è sempre stata equilibrata: hanno pesato gli episodi, ancora una volta non dalla parte spezzina. Le due ammonizioni in una manciata di minuti dopo il calcio d’inizio ai due centrali aquilotti, il rigore, insomma è “girata” così anche questa volta. Peccato perchè dopo il vantaggio del #panterone N’Zola grazie all’assist puntuale di Gyasi, forse ci si aspettava qualcosa di più, invece poi il Genoa ha subito pareggiato e nella ripresa su rigore l’ha capitalizzata. Adesso finalmente la sosta durante le feste che deve ricaricare subito dal punto di vista psico-fisico gli aquilotti: nulla è perso. Il campionato in coda vede molto equilibrio, poi con le partite “a porte chiuse” chissà ancora per quanto, tutto è possibile. Auguri a tutti, Aquilotti in primis di buone feste, perchè questo 2020 ce lo ricorderemo per sempre per ovvii motivi. Il 3 gennaio arriva al “Picco” il Verona, che bello sarebbe iniziare il nuovo anno…e mi fermo qui; poi inizierà il calciomercato e da questo dipenderanno le sorti della formazione aquilotta. Buon Natale e miglior anno 2021! Forza SpeziA!

Cristiano Sturlese