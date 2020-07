Io non mi ero illuso, ma forse qualcuno si.

Adesso è tutto più chiaro dopo questa prestazione maiuscola dello Spezia: si deve giocare partita per partita e non ci sono molte differenze tra la prima e l’ultima della classe in questo pazzo campionato di serie B. E’ saltato il fattore campo grazie alle gare a porte chiuse e questo lo avevamo capito, o forse qualcuno ancora no?

Ieri sera è successo quello che in un’annata di solito prima o poi succede: giochi, crei, metti sotto l’avversario, ma perdi! E così il Venezia degli ex Lollo e Ceccaroni capitalizza una vittoria importantissima per la salvezza in un venerdì 17 estivo.

I ragazzi di mister Italiano giocano forse una delle migliori riprese per intensità, abnegazione, determinazione ma non è proprio serata. All’alba del match si capisce subito che al “Picco” non è il momento giusto: Mastinu esce per infortunio dopo appena 5′. Gli aquilotti forse partono male, ma nemmeno forse un po’ lentamente per studiare i lagunari e così ci scappa un “orrore” ingenuo quanto dubbio del fallo di mano del #panterone N’Zola. Poi sulla rotta del volo aquilotto ci si mette l’estremo portiere ospite Lazzerini e così tutto diventa difficile, anche per la mancanza di forze fresche dalla panchina, sempre più corta, aquilotta. Nota positiva il rientro in difesa dell’#uomomascherato Capradossi, una certezza.

Nulla comunque è perso anzi, gli altri risultati aiutano lo Spezia a mantenere la terza piazza che non sarebbe per niente male. Da provarci, sin da venerdì prossimo con la delicata trasferta di Cremona: mancheranno sempre tanti aquilotti (Maggiore squalificato, Mastinu chissà, i gemelli Ricci, Galabinov, forse Di Gaudio, ecc..ecc..) Importante che chiunque vada in campo dia tutto come stasera e noi ne saremo orgogliosi a prescindere: “Questo Spezia gasa altro che bale!”

Cristiano Sturlese