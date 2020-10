UDINE- Nel recupero della prima giornata di campionato, lo Spezia, in divisa “pallanuotistica recchese” vedi la tinta della maglia indossata, trova la prima vittoria storica in serie A. Tutto questo è successo a Udine contro la formazione locale.

Mister Italiano, tornato in tuta ginnica, dopo la giacca e cravatta dell’esordio, con i suoi ragazzi sono riusciti a soffrire e nello stesso tempo a infilare i friulani con una doppietta del bulgaro #gala Galabinov. Spezia che così muove la sua classifica.

La maggior parte del “mondo pallonaro” ha già sentenziato da tempo che non ci sarà speranza di salvezza per la formazione aquilotta, però intanto ieri al “Dacia” di Udine, il pronostico è stato ribaltato clamorosamente. Spezia che ha sofferto, come dicevamo, anche per l’inferiorità numerica per quasi mezz’ora nella ripresa, quando capitan Terzi, dopo una buonissima prestazione, è stato severamente espulso per doppia ammonizione. E che dire per il millimetrico fuorigioco decretato dal VAR sulla rete iniziale di Matteo Ricci? Poi l’infortunio dell’#olandesevolante Zoet che ha dovuto cedere il posto in porta al #brasilerio Rafael. Quest’ultimo decisivo sull’avversario Lasagna e poi sul rilancio-assist che ha messo Galabinov in condizione di chiudere la gara a tempo scaduto. Aquilotti che in alcuni momenti sembravano giocare contro dodici avversari (ogni riferimento è puramente casuale vero Prontera?): falli non sanzionati, ammonizioni lasciate per strada. Ottimo impatto per lo spezzino Maggiore, esordiente anche lui in serie A, come buone sono state le prestazioni di tutti i ragazzi scesi in campo ad inizio match e durante.

Adesso prepariamoci per San Siro, quando domenica pomeriggio alle ore 18 si farà visita al Milan dei miracoli tra campionato e Europa League di questo ultimo periodo post lockdown. Chissà se la formazione blasonata prenda sottogamba il nostro stormo di aquilotti, tentar non nuoce, comunque vada sempre e solo forza Spezia a testa alta!

Cristiano Sturlese