BERGAMO- Malgrado un altro primo tempo ordinato e ben giocato, l’Atalanta in versione “pre Champions” riesce a trafiggere ben tre volte lo Spezia. I ragazzi di mister Italiano non riescono proprio negli anticipi di venerdì sera a prendere punti importanti per alimentare la classifica in chiave salvezza. Vero anche che contro la “Dea” diventa difficile contro ribattere, basta leggere i nomi e vedere i tabellini dei gol di questo campionato, per rendersene conto: purtroppo non tutti lo fanno… Il #destino ha voluto che un bergamasco in prestito agli aquilotti segnasse la rete della bandiere: quel Piccoli cresciuto nel vivaio atalantino che diventerà un giocatore importante se riuscirà a crescere senza voli pindarici. Lo Spezia adesso deve ricaricare in una settimana le batterie per preparare al meglio lo scontro diretto contro il Cagliari di sabato prossimo al “Picco”. All’ora del tramonto o quasi diventerà importante fare punti per non sprofondare nella “zona calda”, quella della retrocessione. Calma e concentrazione, testa e cuore: i ragazzi hanno più volte superato i momenti delicati, quelli difficili, quelli che quando i rapaci volano contro vento riescono a prevalere… forza Spezia!

Cristiano Sturlese