LA SPEZIA- Tutto è bene quel che finisce bene. Gli aquilotti tornano alla vittoria al “Picco” e lo fanno contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Una partita che se nel primo tempo offre pochi spunti ed emozioni, nella ripresa sino all’ultimo secondo, non è adatta ai deboli di cuore. Spezia pimpante e soprattutto bravo nel tenere a bada il ben più esperto Cagliari (basta leggere la rosa sarda) che non molla mai e soprattutto è il lontano parente del girone di andata. Il neo tecnico Semplici poi ha dato entusiasmo nella rincorsa salvezza. Questa volta lo Spezia gioca con più regolarità e riesce a passare in vantaggio col #goldenboyorobico Piccoli che insacca di testa su un invitante assist di Gyasi (per lui prima chiamata nella nazionale del Ghana). A centrocampo Ricci (convocato da mister Mancini in azzurro) orchestra bene il centrocampo e coadiuvato da Maggiore e Pobega tampona gli avversari capitanati da Naingollan & C. Il raddoppio avviene con un tiro sbilenco proprio di Maggiore che riesce a trafiggere il bravo portiere Cragno. Dieci minuti alla fine partita chiusa? Nemmeno per sogno. Il Cagliari riesce a fallire alcune nitide occasioni da gol ma in porta #l’olandesevolante Zoet para tutto e di più. Poi gli ospiti accorciano e qui la tachicardia aumenta eccome. Durante il recupero arriva pure il gol del pareggio ma è il VAR che questa volta porta bene allo Spezia e per un lieve fuorigioco lo Spezia evita la rimonta sarda. Finisce 2-1 con un altra occasione sprecata dai ragazzi di mister Italiano. Stavolta è Farias a impegnare l’estremo difensore ospite. Che bello, che emozione e che tachicardia aquilotta! Davanti a due dirigenti “a stelle e strisce” che presenti al “Picco” hanno portato davvero bene. E che dire di quel gruppo di tifosi che in viale Italia al passaggio del pullman aquilotto dalla sede del ritiro pre partita hanno fatto sentire tutto il loro calore? Bene, bene ma guai a dire che “è fatta”. Adesso la sosta per gli impegni delle nazionali ma alla ripresa, testa e cuore sin dalla trasferta romana contro la Lazio: ci sarebbe da sistemare un po’ #ildestino della partita di andata…

Cristiano Sturlese