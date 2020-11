CAGLIARI- Lo Spezia gioca anche in Sardegna e alla fine conquista un meritatissimo pareggio a tempo scaduto: succede come a Parma un mese fa, questa volta a favore degli aquilotti ma il direttore di gara guarda caso è sempre lo stesso… Spezia che va in vantaggio con #bigpapa Gyasi alla sua prima realizzazione in serie A. Sfiora il raddoppio con Farias e crea diversi pericoli al Cagliari.

Nella ripresa succede quello che non ti aspetti: il Cagliari trova coraggio; Joao Pedro e il rientrante da infortunio Pavoletti ribaltano la gara con lo Spezia in difficoltà. Mister Italiano azzarda aumentando il baricentro in avanti grazie anche ai subentrati dalla panchina e acciuffa il pareggio dal dischetto, grazie al #panterone N’Zola e così a fine match si può festeggiare il raggiungimento della doppia cifra in classifica (10 punti) sorseggiando un buon Mirto del territorio…

Scherzi a parte, la sconfitta sarebbe stata forse immeritata per quanto visto soprattutto nel primo tempo, dove gli aquilotti potevano abbondare il vantaggio. Poi il Cagliari ha peccato di non riuscire a chiudere il match e così pari & patta e tutti a casa. Ancora una volta da notare il bel gioco messo in campo da mister Italiano che anche a Cagliari si è fatto apprezzare.

In settimana vedremo se saranno recuperati ancora degli infortunati, sabato pomeriggio a Cesena (sarà l’ultimo match casalingo in Romagna) arriverà la Lazio, ferita da una inaspettata sconfitta interna contro l’Udinese: sarà davvero dura contro i laziali reduci in settimana dalla “Champions”. Noi ci crediamo sempre a prescindere l’avversario.

Cristiano Sturlese