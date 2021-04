GENOVA- Lo Spezia non digerisce i colori rossoblù, neppure quelli liguri genovesi e così dopo la trasferta di Bologna, gli aquilotti escono sconfitti da Marassi. Questa volta la cosa che non piace è la sterilità offensiva, senza segnare una rete con quasi zero tiri in porta: troppo poco per una formazione che si deve salvare sul campo.

Mister Italiano cambia ancora una volta gli undici titolari ma la musica non cambia: avviene dopo la prova convincente di pochi giorni fa contro la capolista Inter. Adesso tutto da giocare senza gettare all’ortica ogni minimo vantaggio sulle dirette rivali. Certo che a Genova ci si aspettava qualcosa di più, ma senza troppo recriminare, come fanno in tanti, meglio compattarci e proseguire verso il prossimo impegno: la trasferta contro il Verona. Una formazione che anni fa ci fece salvare dalla retrocessione in serie B nello storico playout: chissà…il #destino! Staremo a vedere intanto un’occhiata agli altri risultati tra oggi e domani dobbiamo pur darli se vogliamo vederci attorno. Ormai la strada in salita è segnata, lo sappiamo tutti dal presidente all’ultimo tifoso. Il percorso duro, stremante, indigesto, è partito lo scorso anno, non appena lo Spezia fu promosso per la prima volta in serie A; quindi ognuno prima di parlare… faccia questa considerazione, senza rompere il “beliscimo”, altrimenti per non vedere la propria squadra sconfitta, si crei un campionato personalizzato in modo che quando accada, possa sempre cambiare il risultato a tavolino… scherzi a parte… Forza Spezia! Forza ragazzi!

Cristiano Sturlese