BOLOGNA- Lo Spezia non digerisce i tortellini bolognesi e così fa una brutta figura in campo al “Dall’Ara” contro la formazione locale. Il risultato non fa una grinza con quanto visto in campo: peccato davvero perchè gli aquilotti replicano una prestazione tipo quella di Crotone dell’andata e così non sono mai in partita, neppure quando Ismajli accorcia dopo un doppio vantaggio locale, più per demeriti nostri che meriti dei felsinei. Mister Italiano non riesce a scuotere i suoi neppure con alcune sostituzioni, e così finisce una prestazione deludente. Ora non c’è tempo neppure per pensarci troppo: questo potrebbe essere un vantaggio. Mercoledì al “Picco” arriva la capolista Inter di mister Conte: non ci sono discorsi da fare per preparare una gara affascinante quanto proibitiva ma nel calcio si sa, le sorprese sono sempre dietro all’angolo.

La lotta per la salvezza era dura lo scorso inizio di campionato a settembre e quindi chi si era illuso tra la tifoseria può anche mettersi da parte, ma in maniera definitiva. Ai ragazzi serve sostegno incondizionato, e fiducia da parte di chi ci crede anche dopo una prestazione insufficiente come quella di oggi. Le formazioni più blasonate di Torino e Cagliari stanno risalendo in fretta ma fortunatamente la classifica con i molti scontri diretti ancora da disputare, dice che è in mano al destino degli aquilotti.

Per favore noi aquilotti non vogliamo i soliti “corvi” dello Sprugola: fatevi da parte, qui solo veri tifosi che amano i colori della maglia bianca a prescindere. Forza ragazzi, non mollate, noi ci crediamo…

Cristiano Sturlese