REGGIO EMILIA- Alla faccia di tutti quelli che vedono lo Spezia allo sbando dopo una settimana di “chiacchere pessimistiche” sulla vendita societaria ai compratori “stelle e strisce”.

Lo Spezia c’è anzi il gruppo (staff tecnico e giocatori) è duro a morire e così succede quello che le cassandre e i mugugnoni “sprugolini” non si aspettano: al “Mapei stadium” di Reggio Emilia gli aquilotti sbancano in rimonta il Sassuolo delle meraviglie di mister De Zerbi. Lo fanno in rimonta, mettendo sul campo una gara generosa, di sofferenza, ma di tanta abnegazione sportiva tra le tante difficoltà. E’ bravo ancora una volta mister Italiano che carica i suoi a non mollare e lo fa inventandosi un tridente con in mezzo il colombiano #sivori Agudelo, vera spina nel fianco della difesa emiliana. Da queste parti lo Spezia ha sempre raccolto poco ma oggi finalmente è arrivato il momento di capitalizzare una partita importantissima per mille motivi. Ci vuole il gol di testa di Erlic #ilguerriero che rimette in pari il match. Del resto il Sassuolo era andato avanti qualche minuto prima con il solito bomber Caputo. Poi #ildestino si è ricordato dei tre gol annullati dal VAR per fuorigioco nel match di andata e così, ancora una volta è stato oggi: la rete del possibile 2-1 per i locali con un piede di troppo sulla linea del fuorigioco. Poi lo Spezia nella ripresa ha sofferto e ha colpito, sempre sugli sviluppi di un corner. Ismajli di testa per la spaccata di Gyasi che fa suo il #derbyfamiliare… E pazienza se suo suocero (ds neroverde) vede sfumare persino il pareggio. In gare così diventa difficile dire chi sono stati i migliori in campo: tutti con alcune giocate del già citato Agudelo, senza dimenticare Leo Sena, Ricci, Provedel, il trio spezzino Maggiore, Vignali, Bastoni: insomma tutto il gruppo aquilotto. Un segnale forte che mette fiducia a tutto l’ambiente, non a caso l’arrivo del pullman dalla trasferta emiliano al “Ferdeghini” è salutato da un gruppo di tifosi tra cori festanti e fumogeni: una scossa che ci voleva davvero. Il Milan dalle mille fortune e risultati positivi è avvertito per sabato prossimo al “Picco” e chissà…

Cristiano Sturlese