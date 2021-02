FIRENZE- Questa volta lo Spezia viene ridimensionato e non poco, con il tre a zero subito contro la Fiorentina nell’anticipo degli anticipi. I ragazzi di mister Italiano forse pagano troppo il post impresa contro il Milan e così ecco una sconfitta che forse nel risultato è troppo severa. Dopo un primo tempo sufficiente, sono gli episodi a girare le spalle agli aquilotti. La differenza poi la si nota nei cambi degli avversari: chi subentra dalla panchina viola è determinante e così ne esce una sconfitta. Peccato ma ci può stare: la squadra fiorentina come tasso tecnico non si discute, semmai è strano vederla solo un punto sopra la nostra squadra.

Adesso servono testa, cuore e gambe nel match spareggio di sabato prossimo al “Picco”. Arriva il Parma che in piena zona retrocessione sta rincorrendo la classifica. Per lo Spezia una gara da non sbagliare assolutamente per non essere risucchiati nella zona calda. Mancano molte partite ancora ma gli aquilotti devono rimanere concentrati con “il sangue agli occhi” sportivamente parlando. Mister Italiano lo sa, ne siamo certi: importante che anche tutti i ragazzi lo sappiano e ne siano convinti. L’infermeria si sta svuotando e questo può solo far bene alle scelte del tecnico italo-tedesco. Sicuramente rientreranno tra i disponibili dopo il turno di squalifica Erlic e Bastoni.

Forza ragazzi, il cammino è ancora lungo e difficile ma noi siamo sempre con voi!

Cristiano Sturlese