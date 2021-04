LA SPEZIA- La squadra che tra qualche settimana vincerà lo scudetto, il campionato italiano dopo nove anni di senso unico juventino, deve concedere un punto agli aquilotti che sfoderano una partita tutta cuore e sudore come piace a noi, tifosi spezzini. Lo Spezia va in vantaggio soffre il ritorno della capolista Inter e soffre perché l’Inter non si accontenta e a mister Conte piace non mollare mai… come a noi aquilotti.

Un pareggio che profuma di vittoria, una prestazione generosa, quella servita al “Picco” dai ragazzi di mister Italiano. Farias finalmente una rete decisiva con prestazione convincente ma poi è tutto il gruppo a reggere contro la corazzata nerazzurra milanese. Prestazione superlative per gli spezzini Maggiore e Vignali ma non possiamo dimenticare Terzi e tutti gli altri. Lo Spezia è sempre in piena corsa salvezza, anche se gli altri risultanti provenienti dagli altri campi non facilitano di certo l’obiettivo.

Adesso sabato a Genova contro il Genoa servirebbe #laciligienasullatorta ma sarà durissima, quasi impossibile. Ed è proprio qui che il popolo bianco chiede un’altra impresa come quella di stasera, perché pareggiare contro l’Inter stellare di Lukaku, Barella & C. è davvero un risultato troppo prezioso.

Forza ragazzi, rotta sul capoluogo di regione per sfoderare un’altra prestazione rapace e chissà…

Cristiano Sturlese