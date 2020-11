L’importanza dei piccoli gesti quotidiani per salvare l’ambiente e il piacere di riscoprire i valori della famiglia e della semplicità. Questo il potente quanto essenziale messaggio al centro della nuova campagna natalizia lanciata oggi da Sodastream, brand leader dell’acqua frizzante*, che vede come protagonista la leggenda dell’hip-hop americano Snoop Dog.

“Le piccole cose sono le più importanti” recita infatti il noto cantante, sottolineando come a fare la differenza sia il “vivere le piccole cose”, anche quando si tratta di proteggere l’ambiente!