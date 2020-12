SARZANA- Arriva anche quest’anno Smaschera, il festival di teatro contemporaneo che guarda sotto la maschera, alla ricerca di linguaggi scenici che svelino qualcosa di nuovo su di noi e sul nostro mondo. Vista l’impossibilità di riunirsi fisicamente in teatro, e per non mancare l’appuntamento annuale, la 18esima edizione Smaschera si sposta online, ma mantiene il territorio di Sarzana al centro della sua ricerca artistica e teorica.

Da venerdì 4 a domenica 6 dicembre, l’appuntamento è alle 21.00 sulla pagina facebook di Smaschera. Con letture teatrali, incontri con autori e autrici, dialoghi sulle arti, interventi didattici e artistici, Smaschera si propone di valorizzare l’arte di Sarzana con il consueto approccio interdisciplinare, multiforme e inclusivo.

L’immagine scelta per la locandina è una foto dell’artista sarzanese Jeronimo Merino: Vittoria Colonna, particolare – scultura in marmo di Carlo Fontana. L’affascinante volto di donna che possiamo incontrare nell’atrio del bellissimo Palazzo Fontana nel centro storico è un omaggio all’arte copiosa e diffusa in città.

Il programma, prima fase di una nuova progettazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico, include: la scoperta di opere d’arte importanti per Sarzana ma meno note, attraverso il racconto di Virginia Galli, educatrice museale; la rilettura di alcune opere scultoree di Fontana, autore della grande scultura in marmo di piazza Garibaldi, a opera dell’artista Jeronimo Marco Merino; conversazioni che coinvolgono operatori del settore, come la docente universitaria Anna Maria Monteverdi, il regista cinematografico Michele Salimbeni, la story editor per il cinema e la fiction Veronica Galli, lo studioso di teatro Matteo Boriassi e l’attrice Anna Chiara Colombo, interprete tra l’altro della serie Romulus in uscita in questi giorni. Ci saranno poi gli interventi teatrali di Jonathan Lazzini, Marco Maravacchio, Flavio Capuzzo Dolcetta, giovani artisti impegnati nel reading poetico di alcuni testi della letteratura italiana legati alla città con le musiche di Jim Bandini. Inoltre, a impreziosire il programma, un reading inedito realizzato da Laura Pizzirani, attrice affermata in ambito nazionale con lavori a teatro, in televisione e al cinema, tra gli altri con Matteo Garrone: Pizzirani interpreta alcuni passaggi dal libro che Toni Garbini ha dedicato all’opera dell’outsider artist sarzanese Luciano Ginesi.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 4 dicembre:

Tesori smascherati – l’educatrice museale Virginia Galli racconta un’opera d’arte del territorio

Conversazione con Michele Salimbeni – Schermi ancestrali

Laura Pizzirani legge My Soul di Toni Garbini dall’opera di Luciano Ginesi

Omaggio a Carlo Fontana – frammenti in movimento, opere audio video di Jeronimo Marco Merino

Sabato 5 dicembre:

Tesori smascherati – l’educatrice museale Virginia Galli racconta un’opera d’arte del territorio

Conversazione con Anna Maria Monteverdi – Leggere uno spettacolo multimediale

Impuri ardori – Reading poetico di Jonathan Lazzini, Marco Maravacchio, Flavio Capuzzo Dolcetta, musiche di Jim Bandini

Omaggio a Carlo Fontana – frammenti in movimento, opere audio video di Jeronimo Marco Merino

Domenica 6 dicembre:

Tesori smascherati – l’educatrice museale Virginia Galli racconta un’opera d’arte del territorio

Voci fuori scena – tavola rotonda con lo studioso Matteo Boriassi, l’attrice Anna Chiara Colombo, la story editor Veronica Galli.

Omaggio a Carlo Fontana – frammenti in movimento, opere audio video di Jeronimo Marco Merino

Gli eventi sono disponibili gratuitamente sulla pagina facebook Smaschera il 4, 5, 6 dicembre a partire dalle 21.00, uno dopo l’altro.

Smaschera 2020 si realizza con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sarzana.

Smaschera 2020 è a cura di Virginia Galli, Toni Garbini, Elisa Palagi

Grafiche di Michela Brondi

Gestione tecnica di Erman Pasqualetti

per info e approfondimenti: smaschera.sarzana@gmail.com – pagina facebook Smaschera

telefono: 3387759084