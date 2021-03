AMEGLIA-L’attuale Amministrazione di Ameglia è riuscita, finalmente, o meglio forse, in quanto le transenne non sono ancora state tolte e i giochi non ancora aperti , a portare a termine il lavori il primo lotto dei giardini di Largo Vittorini a Bocca di Magra.

“Finalmente” è avverbio d’obbligo in questo caso perché tutti ben ricordiamo le dichiarazioni dell’Assessore ai lavori pubblici, Andrea Bernava, sul termine ultimo dei lavori sopraccitati: il 31 luglio 2020.

Ma così pare che non sia stato e ciò è ovviamente andato ad inficiare la stagione turistica del Comune stesso, oltre che alla normale socialità quotidiana dei residenti.

Sorvoliamo pure sul cambio di volto dei giardini stessi che conferma un proseguo quasi morboso di perdita d identità dei nostri luoghi a favore di un’omogeneizzazione anonima, un amore smisurato verso la cementificazione e un netto disinteresse dell’Amministrazione alle giuste, pacifiche e ripetute voci di protesta da parte dei cittadini.

Ma ora, in previsione del secondo lotto dei lavori incentrati sul rifacimento della pavimentazione dal porticciolo ai circoli pescatori, una domanda sorge di nuovo spontanea e ben motivata: visto i tempi biblici intercorsi per il rifacimento giardini, anche questi nuovi lavori andranno con tempi da “calende greche” inficiando così ulteriormente la già drammatica situazione del turismo nella nostra frazione e quindi in tutto il Comune?

Come si suol dire oggi: chiedo per un amico.

Mannoni Maria Silvia