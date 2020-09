LA SPEZIA- Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni al corso di aggiornamento antincendio basso rischio. Il corso avrà luogo giovedì 15 ottobre e avrà una durata di due ore: dalle 15 alle 17. La lezione si svolgerà nella sede spezzina della Confcommercio, in via Fontevivo 19F.

Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a: ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985133